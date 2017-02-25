25.02.2017 18:43:04

'Korsan' içerikler artık sansürlenecek

Teknoloji devleri Google ve Microsoft, İngiltere hükümeti ile vardıkları anlaşma sonucu korsan içerik barındıran sitelerin arama sonuçlarında daha az görünmesini sağlayacak.

Dünya Halleri'nin haberine göre Birleşik Krallık Bilim ve Araştırma Bakanı Jo Johnson, arama motorlarının yaratıcı endüstrilerle ilişkisinin iş birliğine dayalı olması gerektiğini belirterek Johnson “Kullanıcılara korsan sitelerin değil, gerçek hizmetlerin linklerinin sunulması çok önemli” şeklinde konuştu.



Karar, yıllar süren tartışmalar ve stüdyoların Google ve Microsoft'a yönelttiği eleştiriler neticesinde alındı.

YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK

Gönüllülüğe dayanan yeni düzenlemede teknoloji devleri, sık sık telif ihlali şikayeti alan siteleri arama sonuçlarının ilk sayfasında göstermemeyi kabul etti.



Ayrıca bu sitelerin otomatik tamamlama özelliklerinden de çıkarılması kararlaştırıldı.



İNGİLTERE'DE GEÇERLİ OLACAK



Arama motorlarına herhangi bir yaptırımda bulunulmasa da yapılan düzenlemeler önümüzdeki aylarda Birleşik Krallık tarafından kontrol edilecek ve uygulamalarla ilgili geri dönüş sağlanacak.



Değişiklikler yeterli görülmezse yasal yaptırım seçeneğinin de devreye sokulabileceği belirtiliyor.



SANAT ÇEVRESİ MEMNUN

Britanya müzik sanayisinin ticaret birliği BPI‘ın yöneticisi Geoff Taylor bu düzenlemenin tüm korsanı bitirecek bir hamle olmadığının farkında olduklarını ancak en azından sonuçların kullanıcıları yasal sitelere yönlendirmesiyle sanatçıların haklarını daha iyi alabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Dijital Ekonomi Bakanı Matt Hancock, dünyadaki dijital uluslar bakımından öncü konumunda olduklarını belirterek bu alanda sorumluluk almaları gerektiğini belirtti.



KORSAN ÇOK YAYGIN



Yapılan araştırmalara göre Birleşik Krallık'ta internet kullanıcılarının yüzde 15'i film, müzik, kitap ya da diğer materyalleri korsan olarak kullanıyor. Ancak yasal dizi ve müzik oynatma servislerinin gelmesi ile birlikte bu oranın düşüşe geçtiği de belirtiliyor.