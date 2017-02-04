04.02.2017 11:12:57

Korolar barış ve sevgi için sahne aldı

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, farklı koroların sahne aldığı anlamlı bir müzik buluşmasına sahne oldu.

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Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, farklı koroların sahne aldığı anlamlı bir müzik buluşmasına sahne oldu."Sevgiye, barışa ve birlikte üretime korolar aracılığı ile sesleniş" sloganıyla düzenlenen konserde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Çok Sesli Müzik Korosu, Çanakkale Barış Korosu, 100 Ses Temsilciler Korosu ve 100 Ses Gençlik Korosu, salonu dolduran vatandaşlara yaklaşık 2 saat boyunca keyif dolu anlar yaşattı. Konserde, salonu dolduran vatandaşlar şarkılara eşlik ederken korolar konser sonunda ayakta alkışlandı. Konser sonunda Tepebaşı Belediyesi Meclis üyesi Orhan Durmuş, koro şefi Mete Gökçe'ye çiçek takdim etti.