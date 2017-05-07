07.05.2017 20:00:37

Kornadan koran kadın yere kapaklandı

Sürücünün korkuttuğu kadın kendini yerde buldu. Görüntülerin adresi Ukrayna

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Sürücünün korkuttuğu kadın kendini yerde buldu.Görüntülerin adresi Ukrayna.Önündeki aracı geçmek isteyen otomobilin sürücüsü, yolda yürüyen kadını uyarmak için korna çalıyor.Korka sesiyle bir anda irkilen kadın dengesini kaybederek yere düşerken, o anlar araç kamerasına yansıyor.