07.05.2017 20:00:37
Görüntülerin adresi Ukrayna.Önündeki aracı geçmek isteyen otomobilin sürücüsü, yolda yürüyen kadını uyarmak için korna çalıyor.
Korka sesiyle bir anda irkilen kadın dengesini kaybederek yere düşerken, o anlar araç kamerasına yansıyor.
Kornadan koran kadın yere kapaklandı
Sürücünün korkuttuğu kadın kendini yerde buldu. Görüntülerin adresi UkraynaSürücünün korkuttuğu kadın kendini yerde buldu.
Görüntülerin adresi Ukrayna.Önündeki aracı geçmek isteyen otomobilin sürücüsü, yolda yürüyen kadını uyarmak için korna çalıyor.
Korka sesiyle bir anda irkilen kadın dengesini kaybederek yere düşerken, o anlar araç kamerasına yansıyor.