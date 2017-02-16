16.02.2017 18:38:26

Korkuteli'nde makilik yangını

Antalya'nın Korkuteli ilçesine makilik alanda yangın çıktı.

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Antalya'nın Korkuteli ilçesine makilik alanda yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'ne bağlı Güzle Mahallesinde makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözler anında müdahale yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 3 dönümlük alanın yandığı belirtildi. Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, "Kısa sürede yangına müdahale edilerek kontrol altına alındığı, 3 dönüm civarında makilik alanda az bir zararla atlatıldı. Her mevsimde yangın çıkabileceği düşünülerek dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var" dedi.