26.02.2017 17:14:29

Korkuteli Belediyespor, Finike Belediyespor'u 2-0 yendi

Antalya SÜPER AMATÖR Ligi Play-Off Grubunda mücadele eden Korkuteli Belediyespor, Finike Belediyespor'u 2-0 yendi.

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Antalya SÜPER AMATÖR Ligi Play-Off Grubunda mücadele eden Korkuteli Belediyespor, Finike Belediyespor'u 2-0 yendi.Play-off maçlarının 4'üncü maçında sahasında Finike Belediyespor ile karşılaşan Korkuteli Belediyespor, sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı. Korkuteli 100. yıl Atatürk Stadyumunda oynanan karşılamanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. Korkuteli Belediyespor, 65. Dakika da Hüsnü'nün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Korkuteli Belediyespor, 89. dakika da Mesut'un attığı golle durumu 2-0'a getirirken mücadele bu skorla sona erdi. Korkuteli Belediyespor, aldığı galibiyetle puanını play-offlarda 10'a çıkararak liderliğini sürdürdü.