06.02.2017 22:09:58

Korkutan fabrika yangını: 5 işçi zehirlendi

Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elyaf fabrikasında çıkan yangında 5 işçi dumandan zehirlendi

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Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elyaf fabrikasında çıkan yangında 5 işçi dumandan zehirlendi.Yangın Beyköy Beldesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isterken dumandan zehirlenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken, fabrikada hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(Ali Osman Çatana - Ali Yıldız /İHA)