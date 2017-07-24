24.07.2017 13:12:01

Korkunç olay! 8 ceset bulundu

Texas eyaletinin San Antonio kentinde Walmart dükkanının arkasında park halinde bir tırın içinde kaçak oldukları düşünülen 8 kişinin cesedi bulundu.

Tırda bulunanlardan yaklaşık 30 kişi de sıcak çarpması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tır şoförünün bulunduğu ve suçlanacağı kaydedildi.

Savcı Richard Durbin, tırdakilerin insan kaçakçılarının kurbanı olduğunu söyledi.

San Antonio Polis Şefi William McManus ise olayı korkunç trajedi olarak niteledi ve diğer şüphelilerin polisin gelmesiyle kaçtığını söyledi.

McManus, güvenlik kameralarının incelenmesiyle bazı araçların gelip tırdaki kişileri aldığının görüldüğünü kaydetti.

Hastaneye kaldırılanlardan 20'sinin durumu ağır, 8'inin durumu ise ‘daha az ciddi' olarak nitelendirliyor. Tırda bulunanların okul çağındakilerle 20 ve 30'lu yaşlarda olduğu kaydediliyor.

Olayın, tırdan inen birinin Wallmart çalışanından su istemesiyle ortaya çıktığı da gelen bilgiler arasında. Olayla ilgili soruşturmaya İç Güvenlik Bakanlığı da dahil oldu.