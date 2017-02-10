10.02.2017 15:57:26

Korkuluk çalışmasıyla can güvenliği kontrol altına alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar Hacıishak, Cumhuriyet ve İnönü Mahallelerinden geçen derelerde yaptığı korkuluk çalışmalarıyla vatandaşların can güvenliğini kontrol altına aldı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar Hacıishak, Cumhuriyet ve İnönü Mahallelerinden geçen derelerde yaptığı korkuluk çalışmalarıyla vatandaşların can güvenliğini kontrol altına aldı.MASKİ Genel Müdürlüğü, insan sağlığını gözeterek il genelinde hayata geçirdiği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak, Cumhuriyet ve İnönü Mahallelerinden geçen derelerin korkuluk işlemlerini tamamladı. Derelerin temizliğini de yaparak taşkınlar için önlem alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ekipler, korkuluk uygulamasıyla da vatandaşlar için tehlike arz eden derelerin güvenliğini sağladı. Tamamlanan korkuluk işlemleri sonrasında Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ve MASKİ 1.Bölge Müdürü Fatih Tuncer de yapılan çalışmaları yakından inceleyerek, ilçeye sunulan hizmetler dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler.