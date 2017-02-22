22.02.2017 10:13:32

Koristlerden türkü şöleni

Ali Hikmet Gökçen yönetiminde sahne alan Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, koro ve solo performansıyla halk müziği sevenleri mest etti, seyircilerden tam not aldı.

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Ali Hikmet Gökçen yönetiminde sahne alan Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, koro ve solo performansıyla halk müziği sevenleri mest etti, seyircilerden tam not aldı.Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezinde verdiği konserle halk müziği sevenleri bir araya getirdi. Nazım Hikmet Sahnesinde Ali Hikmet Gökçen şefliğinde sahne alan müzik topluluğu ezgileriyle seyirciyi kimi zaman hüzünlendirdi kimi zaman da oynattı. Özel konserde halk müziğinin unutulmayan ve halk müziği sevenlerin gönlünde yer edinmiş şarkıları koro ve solo olarak seslendiren müzik topluluğu, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı. Performanslarıyla profesyonelleri aratmayan topluluğunun konserin sonuna doğru peş peşe seslendirdiği hareketli parçalara seyircilerde danslarıyla eşlik etti. Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler koronun seslendirdiği parçalarla unutulmaz saatler yaşadı.