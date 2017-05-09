10.05.2017 08:09:58

Korgeneral Çetin sınır kapısında

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki askeri sınır birliklerini denetleme ve ziyaretleri sırasında sınır kapısında da incelemelerde bulundu.

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Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki askeri sınır birliklerini denetleme ve ziyaretleri sırasında sınır kapısında da incelemelerde bulundu.Korgeneral Çetin, Derecik beldesindeki sınır birlikleri ziyareti esnasında Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Çelebi ile yakında fiili olarak hizmet vermesi planlanan Derecik Sınır Kapısının mevcut hizmet binasında incelemelerde bulundu. Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Derecik Belde Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın yanı sıra belde sakinleri ile Kuzey Irak bölgesinden gelen Irak Mergesor Kaymakamı Gafur Ahmet ve beraberindeki heyetin de eşlik ettiği Korgeneral Çetin, dana sonra Esendere Sınır Kapısına geçti. Korgeneral Arif Çetin, Bölge Müdürü Çelebi ve kapıda görevli personeller tarafından karşılandı. Bölge Müdürü Mehmet Çelebi, sınır kapısında gerçekleştirilen giriş-çıkış işlemleri ve verilen hizmetler hakkında Korgeneral Arif Çetin'e bilgi verdi.