02.03.2017 15:11:18

Korgenaral Yaşar, Vali Ata'yı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.Vali Ata tarafından kapıda karşılanan Korgeneral Yaşar, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçti.Makamda konuğu ile bir süre sohbet eden Vali Ata, Korgeneral İbrahim Yaşar'ı kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, kardeşlik ve hoşgörü merkezi olan Hatay'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.Korgeneral Yaşar ise misafirperverliğinden dolayı Vali Ata'ya teşekkür etti.Gerçekleşen ziyarete Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Turgay Aras da eşlik etti.