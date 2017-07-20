20.07.2017 14:39:43

Körfez-Tahran gerilimi tırmanıyor! Kuveyt, İranlı diplomatları sınır dışı etti!

Tahran'ı ülkedeki terör gruplarına destek vermekle suçlayan Kuveyt, İranlı 15 diplomatı sınır dışı etti.

Reuters haber ajansı, Körfez ülkesi Kuveyt'in İran ile diplomatik ilişkisinde 'yeni somut adımlar' atmaya karar verdiğini duyurdu. AFP haber ajansı ise Kuveyt'in ülkedeki yaklaşık İranlı 15 diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu. Tahran'ı ülkedeki terör gruplarına destek vermekle suçlayan Kuveyt'in ülkedeki İranlı diplomatların sayısını azalttığı ifade ediliyor.

İran basını ise Kuveyt'in İran'daki kültürel ataşeliğini kapattığı öne sürdü. İran merkezli Mehr Haber Ajansı, kapatma kararıyla birlikte Kuveyt yönetiminin İran'ın bu ülkedeki diplomat sayısını da azalttığını duyurdu.

Kararın, İran'ın Kuveyt'teki El Abdali örgütüyle bağlantısı nedeniyle alındığı belirtildi.