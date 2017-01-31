31.01.2017 14:54:26

Körfez, şubatta da etkinliğe doyacak

Körfez Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. 2017'ye de dolu dolu giren ve ocak ayı içerisinde Ömer Döngeloğlu, Ahmet Şimşirgil gibi önemli isimleri ağırlayan Körfez'de şubat ayı etkinlik takvimi de dolu dolu. Şubat ayı içerisinde ilk program 10 Şubat Cuma günü Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 'Mutluluk ve Başarı için Hayata Gülümse' konulu konferansa Sıtkı Aslanhan konuşmacı olarak katılacak.

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Körfez Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. 2017'ye de dolu dolu giren ve ocak ayı içerisinde Ömer Döngeloğlu, Ahmet Şimşirgil gibi önemli isimleri ağırlayan Körfez'de şubat ayı etkinlik takvimi de dolu dolu. Şubat ayı içerisinde ilk program 10 Şubat Cuma günü Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 'Mutluluk ve Başarı için Hayata Gülümse' konulu konferansa Sıtkı Aslanhan konuşmacı olarak katılacak.Genç şiir severlerin büyük beğenisini toplayan Kahraman Tazeoğlu da 20 Şubat'ta Körfez'e gelecek. Saat 19.30'da Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek buluşmada, Kahraman Tazeoğlu sevilen şiirlerini seslendirecek."Asırlardır Sönmeyen Kandiller" konulu konferans ise 27 Şubat Pazartesi günü Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Cansu Canan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan konferansa konuşmacı olarak Yavuz Bahadıroğlu katılacak. Etkinliklerde çocuklar da unutulmadı. 22 Şubat'ta 10.00 ile 14.00 saatleri arasında iki seans olarak Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde Hacivat ve Karagöz isimli müzikal sahnelenecek.