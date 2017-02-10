SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Körfez'de şehitler için mevlit okutuldu
10.02.2017 12:55:20

Körfez'de şehitler için mevlit okutuldu

Şehitler için düzenlenen programa katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Kur'an-ı Kerim okuyarak birlik mesajları verdi.

Şehitler için düzenlenen programa katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Kur'an-ı Kerim okuyarak birlik mesajları verdi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP Körfez İlçe Teşkilatı'nın şehitler için düzenlediği mevlit programına katıldı. Programa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran dışında MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar da katıldı. İlçe teşkilatında gerçekleştirilen ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın da Kur'an-ı Kerim okuduğu mevlid sonrası şehitlerimiz için dualar edildi. Başkan İsmail Baran, "Şehitlik, büyük bir derece, yüksek bir makamdır. Şehitlik ahrette peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Bu makam ve mertebe herkese nasip olmaz" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin isimlerini de ilçedeki projeler ile yaşattıklarını belirten Başkan Baran, "Onlar bizler için önemli. Bu vatan için hiç düşünmeden canlarını verdiler. Şahadete ulaşan şehitlerimiz için ne yapılsa az" ifadelerini kullandı.

Okunan Kur'an ve yapılan dua sonrasında vatandaşlara helva dağıtıldı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Balıkesir'de 8 komiser tutuklandı
Balıkesir'de 8 komiser tutuklandı
Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 komiserden 8'i tutuklandı.
10.02.2017 13:15:38
Gereksiz her sezaryen için '2 bin lira' ceza
Gereksiz her sezaryen için '2 bin lira' ceza
Sağlık Bakanı Akdağ, 'Şu anda, sezaryen başına 2 bin liraya yakın bir ceza var.' dedi.
10.02.2017 13:11:18
Sağlıkçılara FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
Sağlıkçılara FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
Eskişehir merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 28 sağlık çalışanı gözaltına alındı.
10.02.2017 13:05:58
Alman şovmenin skandal şiirine kısmi yasak
Alman şovmenin skandal şiirine kısmi yasak
Hamburg Eyalet mahkemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler içeren şiirin, cinsel hakaretler ve diğer aşağılamalar içeren kısmını yasakladı.
10.02.2017 12:52:16
Elazığ’da PKK operasyonu: 20 gözaltı
Elazığ’da PKK operasyonu: 20 gözaltı
Elazığ’da PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
10.02.2017 12:31:48
Bursaspor Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Bursaspor Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak.
10.02.2017 12:31:22
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu
İstanbul'da 26 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon kameraya yansıdı.
10.02.2017 12:27:27
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları