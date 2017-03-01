01.03.2017 13:28:51

Körfez Belediyesi'den ağaç budama ve asfaltlama çalışması

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki ağaç budama ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

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Körfez Belediyesi ilçe genelindeki ağaç budama ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.Körfez Belediyesi alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında ilk olarak Körfez Çamlıtepe Mahallesi'ndeki yıpranan yolları elden geçirdi. Kötü durumdaki asfalt yerinden kaldırılarak yeniden asfalt döküldü ve araçların geçişi rahatlatıldı. Öte yandan ekipler, sabah saatleri itibari ile Atalar Mahallesi'nin cadde ve sokaklarını temizlerken, parklarda da bakım faaliyetlerini yürüttü. Bahar temizliği kapsamında ilçedeki cadde ve kaldırımlarda yıkama ve bakım onarım çalışmaları yapılırken, yabancı ot, ağaç budama çalışmaları da gerçekleştirildi.