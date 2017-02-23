23.02.2017 15:06:38

Koreli turistlerden Bakan Avcı'ya yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 2.Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri açılışına giderken Koreli turist kafilesinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Koreli turist kafilesi ile sohbet eden Bakan Avcı'nın turistlerle hatıra fotoğrafı çektirmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 2.Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri açılışına giderken Koreli turist kafilesinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Koreli turist kafilesi ile sohbet eden Bakan Avcı'nın turistlerle hatıra fotoğrafı çektirmesi, renkli görüntüler oluşturdu.Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 2.Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında düzenlenen Alimler Buluşması'nın açılış programına katıldı. Bakan Avcı, programa gelirken Sultanahmet Meydanında Koreli Turist kafilesini görmesi üzere aracından indi. Bir turist hemen ismini söyleyip bakan ile tanıştı. Bakan ile turist kafilesine arasında samimi geçen sohbette kahkahalar havada uçuştu. Koreli turistler kameraya el sallayarak poz vermesi renkli görüntüler oluşturdu. Turistler bakan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Bakan kısa süren sohbetin ardından Golden Horn Otel'de düzenlenen 2.Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında Alimler Buluşması'na gitti. Program salonuna girmesiyle Bedri Gencer yazdığı "Modernliğin Hikmetinden Sual" isimli kitabı Bakan Avcı'ya hediye etti. Protokol konuşmalarıyla devam eden buluşmada Türk ve Arap eserlerinin birbirlerinin dillerine çevirmesi gerektiği vurgulandı. Buluşma plaket töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu."Program çerçevesinde 304 eser Arapça ve Farsça'ya çevrilmiş"Programın Türk ile Arap yazar ve şairlerin bulanmasına katkı sağlayacağını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak TEDA programını yürütüyoruz. Bu program ile Türk Edebiyatının belli başlı yazarlarının klasiklerini, şairlerini değişik dünya dillerine çevirtiyoruz. Bu çeviri programında öncelik tabi ki komşularımızdadır. Bu güne bu program çerçevesinde 304 eser Arapça ve Farsça'ya çevrilmiş. Bu programın daha çok klasiklerimizin karşılıklı olarak tanınması için bir araç olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde ifadeler kullandı.