09.02.2017 17:28:21

Kore Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Devrekli Kore Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

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Devrekli Kore Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı.Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi Seyit Mehmet Yener düzenlenen askeri tören ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 87 yaşında 3 çocuk ve 6 torun sahibi olan Yener'in cenazesi Devrek Merkez Yeni Camide ikindi namazının ardından kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Düzenlenen cenaze törenine; Devrek İlçe Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yıldırım Yörük, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Serkan Koparan, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.