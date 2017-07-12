12.07.2017 12:50:55

Köprüdeki darbeciler böyle emir vermiş! 'Anneniz sizi bunun için doğurdu, vurun!'

Köprüdeki darbeci komutanlardan birinin 'Anneniz sizi bunun için doğurdu, vurun!' diyerek askerlerine emir verdiği, başka bir darbeci komutanın ise tankın önüne yatan Metin Doğan'ı ezip geçmediği için tankı kullanan askerini bacağından vurduğu ortaya çıktı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Akşam'dan Bülent Şanlıkan 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne yaklaşırken, o gece gösterdikleri direnişle akıllara kazınan isimlerle konuştu.

Safiye Bayat "Köprüye yürürken beni durdurup, gitme ateş açıyorlar, dediler. İnanamadım, ona rağmen gidip, rütbeli han ile karşı karşıya kaldım. Beni tataklayıp, dipçiklediler... "Vuracaksanız sırtımdan vurun" deyip arkamı döndüm. O sırada 'anneniz sizi bunun için doğurdu' deyip ateş emri verdi. Bacağımdan vuruldum" dedi.





Havalimanında tankın önüne yatan adam olarak tanınan Metin Doğan ise "Yaşayacağımı ben de beklemiyordum. Ezilirsem o görüntüyü başkaları görür bu darbecilere karşı sokaklara dökülür diye düşündüm. Palet yüzüme değerken darbeci komutan 'başını ez' diye bağırıyordu. Sonra o askeri üzerimden geçmedi diye bacağından vurmuş" dedi.

Kırmızı kamyonu kulanması ile akıllarda yer eden Şerife Boz ise "Kamyonla gençleri Taksim'e taşıdıktan sonra darbecilere "niye hainlik yapıyorsunuz" diye çıkıştım, konuşamayıp başlarını eğdiler... O günkü kamyonumu müze için devlete verdik" dedi.

Dr. Sezai Çelik ise köprüde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Elimizde bayrağı görünce dururlar sandık ama o kutsala bile hürmek etmeyip, kurşun yağdırdılar. Her yerde yaralılar vardı. Yaralılara ilk müdahaleyi yaptım. Kemer, tişört ne bulduysam tampon olarak kullandım."