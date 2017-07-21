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Köprü ve otoyollar para basıyor
21.07.2017 11:11:57

Köprü ve otoyollar para basıyor

Türkiye'de köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, ocak-haziran döneminde 679 milyon 59 bin 942 lira oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, haziranda köprü ve otoyollardan 34 milyon 365 bin 210 araç geçti. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir, 106 milyon 435 bin 270 lirayı buldu.

Araçların 23 milyon 823 bin 152'si otoyolları kullandı ve bu araçların geçişinden 80 milyon 239 bin 580 lira gelir sağlandı.

KÖPRÜLERDEN 10,5 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 10 milyon 542 bin 58 araçtan da 26 milyon 195 bin 690 lira ücret alındı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ise köprü ve otoyollardan geçen 194 milyon 300 bin 834 araçtan 679 milyon 59 bin 942 lira gelir elde edildi. Bu gelirin 503 milyon 711 bin 623 lirası otoyollardan, 175 milyon 348 bin 319 lirası ise köprülerden geçen araçlardan geldi. Bu dönemde otoyolları 130 milyon 796 bin 98, köprüleri de 63 milyon 504 bin 73 araç kullandı.


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