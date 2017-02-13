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13.02.2017 12:34:00
Köprü kamyonun ağırlığını kaldıramadı
Tahta köprü kum yüklü kamyonun ağırlığına dayanamadı
Tahta köprü kum yüklü kamyonun ağırlığına dayanamadı.
Köprü bir anda çökerken, kamyon da aşağı yuvarlandı. Feci kazada kamyon şoförü ağır şekilde yaralandı. Yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
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