26.07.2017 15:51:28

Köprü girişinde ters dönüş yapan sürücüler kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yıldız girişinde trafik polisine rağmen ters dönüş yapan sürücüler kameralara yansıdı.



Sabah işe gidiş saatlerinde yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz şehitler Köprüsü'nde vatandaşların trafik kurallarına hiçe sayması görenleri hayrete düşürdü. Bakım ve onarım çalışmasının sürdüğü köprünün Yıldız katılım girişinde trafik yoğunluğunu gören sürücüler oluşturulan ek şeride geçmek için plastik dubaların arasında ters şekilde dönüş yapıyor. Trafik polislerinin gözleri önünde kuralları hiçe sayan sürücüler görenleri hayrete düşürüyor.