05.05.2017 12:55:53

Kopenhag-İstanbul uçağı pistten geri döndü

Türk Hava Yolları'nın bu sabah 06.40'ta yapılacak Kopenhag-İstanbul seferi esnasında bir yolcunun fenalaşması üzerine uçak aprona geri döndü

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Türk Hava Yolları'nın bu sabah 06.40'ta yapılacak Kopenhag-İstanbul seferi esnasında bir yolcunun fenalaşması üzerine uçak aprona geri döndü.Kalkış için pist başına gelen uçakta yabancı uyruklu bir yolcunun fenalaşması üzerine uçak aprona geri dönmek zorunda kaldı. Körüğe yanaşan uçakta, fenalık geçiren yolcuya ilk müdahalenin yapılması için yolcu uçaktan indirildi ve prosedür gereği kabindeki bagajların teker teker kontrol edilmesinin ardından uçak seferine devam etmek üzere aprondan ayrıldı.(Sadi Tekelioğlu / İHA)