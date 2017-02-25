25.02.2017 21:33:18

Kopenhag'da Hocalı katliamı protestosu

Ermenilerin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde yaptığı katliam, Kopenhag'da protesto edildi

" Ermenilerin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de yaptığı katliam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Azerbaycanlılar tarafından Danimarka'da kurulan Vatan Cemiyeti tarafından Belediye Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, Türk dernekleri ile Irak Türkmen Cephesinden bazı gruplar da destek verdi.

Protesto gösterisine eşiyle birlikte katılan Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Dönmez, yaptığı konuşmada, Hocalı katliamının Türk tarihinde acı bir sayfa olarak yer aldığını söyledi.

Dönmez, "Türk Milleti, Türk Halkı ve Türkiye bu acıyı hiçbir zaman unutmadı. Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduk. Aradan 25 yıl geçtiği halde, hala Ermenistan işgal ettiği toprakları terk etmedi. Azeri kardeşlerimizin acısı devam ediyor. Bunun bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu gösteride, katliamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Katılımcılara katliamı anlatan broşürler dağıtıldı.

Resmi verilere göre, Hocalı katliamında savunmasız 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri, bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.





