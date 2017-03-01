SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kopenhag'da gençlerle polis çatıştı
02.03.2017 07:03:45

Kopenhag'da gençlerle polis çatıştı

Başkentte, Gençlik Evi'nin yıkılmasının 10'uncu yılında binadan geriye kalan boş arazide eylem yapan gençler, bazı banka ve mağazalara zarar vererek polise saldırdı- Yeni Gençlik Evi'nin önünde de süren olaylara müdahale eden polisler, aralarında çıkan çatışmanın ardından bazı göstericileri gözaltına aldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Nörrebro semti Jagtvej 69 adresinde bulunan eski Gençlik Evi'nin boşaltılarak yıkılmasının 10'uncu yılında düzenlenen gösteride, "otonom" olarak adlandırılan sol görüşlü gençler ile polis arasında çatışma çıktı.

Evin yıkılmasını unutmadıklarını belirten pankart taşıyan yaklaşık bin kişilik grup, yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında eylemcilerden bazıları banka ATM'leri ve camları ile mağazalara taşlarla saldırdı. Gençler, bankaların camları ve duvarlarına sprey boyalarla sloganlar da yazdı. Saldırı nedeniyle 3 banka ve birkaç mağazada zarar oluştu.

Göstericiler arasında bulunan yüzleri maskeli bazı kişiler, Jagtvej 69 adresine geldiklerinde havai fişek, boya, şişe, demir çubuk ve kaldırım taşlarıyla polisleri hedef aldı.

Gruptan bazıları polisle çatışmaya devam ederken, bir bölümü de arazide ateş yakıp müzik eşliğinde eğlenmek istedi.

Bölgede uzun süre polisle çatışan gençler, süpermarket sepetlerini polis araçlarının önüne sürerek çöp konteynerleriyle barikat oluşturmaya çalıştı.

Polisin Danca, İngilizce ve Almanca yaptığı anonsta, gösterinin olaylardan dolayı iptal edildiği ve herkesin alanı terk etmesi gerektiği çağrısına eylemciler riayet etmedi. Bunun üzerine harekete geçen polisler, cop kullanıp ablukaya alarak göstericileri bölgeden çıkarttı.

- Yeni Gençlik Evi'nin önünde de polise saldırdılar

Grubun yeni Gençlik Evi'ne doğru yürüyüşü sırasında da polisle aralarında gerginlik yaşandı. Polis, Nörrebro semti Dortheavej Caddesi'ndeki söz konusu binaya ulaşan gençlere bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Yüzleri maskeli eylemcilerden bazıları havai fişek yaktı, kimileri de ellerindeki şişeleri polislere fırlattı.

Polis ekipleri Gençlik Evi'ne girip arama yapmak istedi ancak bazı göstericiler bunu engellemeye çalıştı. Bunun üzerine bölgeye takviye emniyet güçleri sevk edildi.

Evin sözcüsü ile polis arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından evden çıkan 100'e yakın kişinin kimlik sorguları yapıldı. İçerideki 3 kişinin çıkmak istememesi üzerine yaklaşık 50 kişilik polis ekibi binaya girdi. Arama yapan polis ekipleri, onları gözaltına alarak dışarı çıktı. Bu kişilerden ikisi kimlik sorgularının ardından salıverildi, biri ise polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Danimarka medyası, 8-10 kişinin gözaltına alındığını yazdı ancak polisten bu konuda henüz açıklama yapılmadı.

- Başbakan Rasmussen'den polise övgü

Başbakan Lars Lökke Rasmussen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam düşüncelerim, tüm demokratik Danimarkalılar için sükunet ve asayiş sağlayan çalışkan polislerimizle." ifadesini kullandı.

Polisle çatışan gençleri "aşırı radikal solcu" olarak niteleyen Rasmussen, antidemokratik, kavga yanlısı bu tür kişilerin Danimarka gençliğini temsil etmediğini vurguladı.

Muhalefet partileri de gençler tarafından polise yapılan saldırıları kınadıklarını bildirdi.


    YORUM YAZ
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Lübnan yönetiminde 'Hizbullah' çatlağı
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
'Obama siyasete geri dönüyor'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
Elektriğe zam var mı? EPDK Başkanı açıkladı
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Yemen'de 'iç göç dramı'
'Erbakan Hoca: Şartlara teslim olmayan lider'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Hakimden darbeci askere: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Astsubay FETÖ bağlantısını itiraf etti
Gürcistan vatandaşlarına AB vize serbestisi
Gürcistan vatandaşlarına AB vize serbestisi
Gürcistan vatandaşları 28 Mart 2017'den itibaren vizesiz olarak Schengen bölgesine seyahat edebilecekler.
01.03.2017 23:59:32
Toronto’da mescit yakma girişimi
Toronto’da mescit yakma girişimi
Toronto'da bir mescit, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşe verilmeye çalışıldı.
01.03.2017 23:27:54
Ağabeyi uykusundan uyandırıp öldürdü
Ağabeyi uykusundan uyandırıp öldürdü
Ceylan, 38 yaşındaki ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından yatağında tabancayla vurularak öldürüldü.
01.03.2017 22:05:04
Müslüman merkezlerine tehdit mektupları
Müslüman merkezlerine tehdit mektupları
ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde Müslümanların iki merkezine tehdit mektupları gönderildiği bildirildi.
01.03.2017 21:11:11
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
01.03.2017 21:05:36
Silivri'de öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Silivri'de öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Silivri'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
01.03.2017 21:01:19
İtibar'ın Mart sayısı çıktı
İtibar'ın Mart sayısı çıktı
İtibar Dergisi'nin zengin içerikli mart sayısı çıktı.
01.03.2017 20:53:44
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları