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Köpeklerin dost canlılığının nedeni belli oldu
20.07.2017 14:42:05

Köpeklerin dost canlılığının nedeni belli oldu

Kurtların aksine insanlarla iletişim ve etkileşim içindeki köpeklerin bu özelliklerinin genetik farklılıkla ilişkili olabileceği bildirildi. Bilim adamları köpeklerin 'Williams-Beuren Sendromu' diye bilinen bir tür kromozom değişikliğine sahip olabileceğini söyledi.

Sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan, farklı disiplinlerden bir grup Amerikalı bilim insanının yaptığı araştırma, insanların en iyi dostu köpeklerin, "Williams-Beuren Sendromu" olarak bilinen ve insanlarda görülen bir tür kromozom değişikliğine sahip olduğunu gösterdi. Araştırma çerçevesinde köpek DNA'sındaki çeşitli bölümlerin, sosyal davranış değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu gözlemleyen bilim insanları, Williams-Beuren Sendromu'nun, köpeklerin sarsılmaz sokulganlığının nedenini açıklayabileceğini belirtti.

Fiziksel temas, yardım ve bilgi arayışı izah edilebilir

Bilim insanları, Williams-Beuren Sendromu'nda "transpozon" olarak bilinen yegane genetik eklentilerin, köpeklerin fiziksel temas, yardım ve bilgi arayışıyla insanlara yaklaşmasının nedenini izah edebileceğine dikkati çekti. Williams-Beuren Sendromlu insanların yaşama sürekli olumlu bakmaya çalıştıkları, acı veya sıkıntı yaşasalar da sürekli gülümsedikleri biliniyor. Sendromun ayrıca kalp hastalıklarına, beyinde ve sinir sisteminde anormalliklere yol açtığı ifade ediliyor.

 


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