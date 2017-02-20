20.02.2017 15:43:42
Kış şartlarının ağır geçtiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğal yaşam alanında karla kaplı alanlarda yiyecek bulamayan tilki ilçe merkezinde indi. Yiyecek arayan tilkiyi gören köpekler tilkiyi kovalamaya başladı. Kaçan tilki lokantaya girdi. Lokantada masaların üzerine çıkan tilki kaçmak için uzun süre uğraştı. Yol kenarında bulunan lokantanın içerisinde camlara çarpan tilki uzun süre uğraştıktan sonra lokanta çalışanlarının kapıyı açmasıyla kaçarak uzaklaştı.
Köpeklerden kaçak tilki lokantaya girdi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğada yiyecek bulmakta sıkıntı çeken tilki, köpekler tarafından kovalanınca çareyi lokantaya girmekte buldu.Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğada yiyecek bulmakta sıkıntı çeken tilki, köpekler tarafından kovalanınca çareyi lokantaya girmekte buldu.
Kış şartlarının ağır geçtiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğal yaşam alanında karla kaplı alanlarda yiyecek bulamayan tilki ilçe merkezinde indi. Yiyecek arayan tilkiyi gören köpekler tilkiyi kovalamaya başladı. Kaçan tilki lokantaya girdi. Lokantada masaların üzerine çıkan tilki kaçmak için uzun süre uğraştı. Yol kenarında bulunan lokantanın içerisinde camlara çarpan tilki uzun süre uğraştıktan sonra lokanta çalışanlarının kapıyı açmasıyla kaçarak uzaklaştı.