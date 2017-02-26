27.02.2017 11:15:38

Köpek leşine çarpmamak için takla attı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol ortasındaki köpek leşine çarpmamak için manevra yapan araç takla atarken, sürücü yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol ortasındaki köpek leşine çarpmamak için manevra yapan araç takla atarken, sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 16 CKP 82 plakalı özel otomobil ile İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Önder T, Organize Sanayi Bölgesi Hikmet Şahin köprülü kavşağı üzerine çıktığı sırada, yol ortasında bulunan köpek leşine çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atmaya başladı. Karşı şeride geçip ters dönen otomobilin sürücü yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.