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Köpek cinayetine 15 yıl hapis
28.02.2017 13:10:49

Köpek cinayetine 15 yıl hapis

Eskişehir'de 'köpek' meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişiyi av tüfeği ile vurarak ölümüne sebep olan sanık 15 yıl hapse mahkum edildi.

Eskişehir'de 'köpek' meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişiyi av tüfeği ile vurarak ölümüne sebep olan sanık 15 yıl hapse mahkum edildi.

Olay, 11 Ekim 2016 tarihinde Seyitgazi ilçesi Ayvalı köyünde meydana gelmiş, 'köpek' meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası çobanlık yapan Uğur Karakaya, Halil İbrahim B. tarafından tüfekle vurulan olay yerine hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili açılan davada sanığın yargılanmasına 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Davaya tutuklu sanığın yanı sıra Uğur Karakaya'nın yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Halil İbrahim B., "Pişmanım. Benim üzerime çok geldi. Önce Allah'a, sonra adalete sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın cinayeti tahrik altında işlediğine karar vererek, 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
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