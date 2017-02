04.02.2017 09:56:21

Köpeğini bulanı 1 yıl ücretsiz tıraş edecek

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde köpeğini kaybeden berber, çok sevdiği 'Cango'yu bulanı 1 yıl ücretsiz tıraş edecek.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde köpeğini kaybeden berber, çok sevdiği 'Cango'yu bulanı 1 yıl ücretsiz tıraş edecek.Malkara ilçesi Balabancık Mahallesi'nde berber dükkanı işleten Yurdaer Aydoğdu'nun çok sevdiği köpeği yaklaşık 5 gün önce evinin önünden kayboldu. Aydoğdu, 5 yıldır gözü gibi baktığı ve büyük değer verdiği köpeği Cango'yu gören vatandaşların bir an önce kendisine ulaşmasını istedi.Bulana 1 yıl ücretsiz traşYurdaer Aydoğdu, dostu Cango'yu bulana ödül olarak 1 yıl ücretsiz tıraş yapacağını söyledi. Duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunan Aydoğdu, "Köpeğim Cango günlerdir kayıp. Her yerde arıyorum ama şu an bir gelişme yok. Onu aldığımdan beri çok değer verdim, çok sevdim. Şu an onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Gören vatandaşlarımız olursa lütfen benimle iletişime geçsinler. Bulup getirene ödül olarak 1 yıl ücretsiz tıraş edeceğim. Köpeğime bir an önce kavuşmak istiyorum" dedi.