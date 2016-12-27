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Kop'ta kayak sorunu bitmiyor
27.12.2016 12:50:29

Kop'ta kayak sorunu bitmiyor

Bayburt'un tescilli turizm merkezi Kop Dağı Kayak Merkezi'nde sorunlar bitmiyor.

Bayburt'un tescilli turizm merkezi Kop Dağı Kayak Merkezi'nde sorunlar bitmiyor.

2016 â€" 2017 kayak sezonunun açılmasıyla birlikte hafta sonu Kop'a giden sporcular yine sorunlarla karşılaştı. Snowtarck (Kar ezme makinesi) bulunmayan merkezde bu spora gönül veren kulüpler ve sporcularının sorunlarını Kayak Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Fatih Durğut anlattı.

Sporcuları hazırlamak adına geçtiğimiz hafta Kop'taki tesisin açıldığını bildiren Durğut, bin bir rica ile Erzurum'dan iki günlüğüne snowtarck aletinin gelerek pisti ezdiğini ancak akşamıyla yağan karla birlikte pistin tekrar eski haline döndüğünü belirtti. Durğut, kayak yapmanın mümkün olmadığı pisti, sporcuların çiğneyerek kayak yapmaya hazır hale getirmek için uğraştığını aktardı.

Sporcular antrenman yapmak yerine pisti çiğniyor

Şu anda ulusal yarışmalara hazırlanan 40 yetenekli sporcularının bulunduğunu ifade eden Durğut, sporcuların pisti ezerek kayak yapmaya hazır hale getirmekten antrenmanlarına ağırlık veremediklerini anımsattı.

Durğut şunları söyledi: "Bu sporcularımızın hazırlanması için hocalarımız ve kulüp başkanlarımızın yoğun çabaları var. Tabi ki bu tesisimizin sürekli olarak açık olması bizim bu çalışmalarımızı faydaya götürecek durumda. Fakat şu an için biz bu problemleri aşamıyoruz. Perşembe günü gelen snowtarck aleti iki gün dağımızı ezdi çiğnedi çokta güzel bir pist oldu. Fakat akşamıyla yağan kar pisti kapattı. Dolayısıyla tekrar ezilme gereksinimi doğdu. Sağ olsun hocalarımız ve sporcular Cumartesi sabah erkenden piste çıktılar yaklaşık olarak 30 dönümlük bir alan var bu alanın yüzde 50'si çiğnendi. Fakat o gün yine sporu istediğimiz şekilde yapamadık. Cumartesi günü akşam yine kar yağdı yine pistimizin çiğnenmesi gerekiyordu. Pazar günü yine zor kış şartlarında sporcularımızın normalde antrenman yapması gerekirken öncelikle pistleri çiğnedi. Dolayısıyla sporcularımız biriktirdikleri enerjinin yüzde 70'ini dağı çiğnemek için harcıyorlar ve antrenmana enerjileri kalmıyor. Antrenman yapamadıkları gibi antrenmana 1 ay öncesinden başlayan ülkemizdeki yerel sporculara yetişmemizin mümkünü yok! Bu sebeple sporcularımıza bir şey de diyemiyoruz. Çünkü adam zaten enerjisini dağı çiğneyerek harcıyor. Dolayısı o antrenmanı biz kondisyon çalışarak elde etmemiz lazım. Ama dağı çiğnediğimizden dolayı bunu başaramıyoruz.

"Bizim sesimize kulak verin!"

"Aynı zamanda Bayburt ilimizin tek tescilli turizm merkezi Kop Dağı Kayak Merkezi'dir. Ve yakın zamanda sağ olsunlar yetkililerimizin büyük çabasıyla milli park ilan edildi. Çünkü savaşın geçtiği yerler. Bu yerler tesisimize çok yakın. Aynı zamanda hafta sonu özellikle yerelden gelen misafirlerimizi de burada ağırlamaya çalışıyoruz. Fakat dağı çiğneyemediğimiz gibi tesisimizi açamıyoruz. İnsanlarımızı oraya getiremiyoruz. Dolayısıyla reklam yapma şansımızda olmuyor. Bizim şu anda yetkililerden istediğimiz sesimize kulak verilsin. Bu gençleri bu spordan uzaklaştırmamak adına ellerinden tutun. Çünkü çocuklarımızı spordan uzak tutarsak Allah korusun farklı kötü alışkanlıklara kapılabilirler. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençlerimizi sporla işleyip devlete, millete yararlı insanlar haline getirebiliriz. Ve bunun için burada kendi zamanlarından ödün veren bir sürü insan var. Bunun için her hangi bir beklenti içerisinde değiller. Ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil eden bir sürü sporcumuz var. Hepsi buradan çıktı."

"Bayburt kayak konusunda en eski illerden biri"

Bayburt'ta faaliyet gösteren bir kayak kulübü başkanı Zeki Şipal ise, "Bizim bu sesimize kulak versinler çocuklarımızı bu sporu yapmaktan mahrum bırakmasınlar" dedi.

Şipal, "50'li yıllarda Asım Kurt Kayak Federasyonu Başkanı zamanında burada Türkiye şampiyonası yapılmış. Ve o yıllarda Bayburt'ta 4 kayakçı milli takımla Avrupa'ya gitti. Bayburt kayak sporu konusunda çok eski bir il. Bizde burada kulüp başkanları olarak yetkililerden istirham ediyoruz. Bizim bu sesimize kulak versinler çocuklarımızı bu sporu yapmaktan mahrum bırakmasınlar" şeklinde konuştu.
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