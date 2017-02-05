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Konyaspor uzatmalarda güldü
05.02.2017 18:27:08

Konyaspor uzatmalarda güldü

Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile maçın normal süresinde 1-1 berabere kaldı

Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile maçın normal süresinde 1-1 berabere kaldı. Maçın uzatma bölümünde Konyaspor rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mahatma Otoo, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

4. dakikada Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner ile gole yaklaşıyor ancak top direkten döndü.

14. dakikada Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içi sol çaprazından Mehmet Uslu'nun çektiği şutta top kaleyi bulmadı.

20. dakikada Seidu Salifu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp sert vurdu, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

36. dakikada Atiker Konyaspor atağında Skubic'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Topla buluşan Hora'nın vuruşunda top direkten döndü.

44. dakikada Konyaspor'un kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Vukoic'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

48. dakikada Ümraniyespor atağında Bahadır'ın ceza sahası içine bıraktığı pasında topla buluşan Serdar topu ağlarla buluşturdu. 0-1

49. dakikada Ümraniyespor atağında Bahadır ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan şut çekti, defansın müdahalesiyle tehlike engellendi.

62. dakikada Konyaspor atağında Volkan'ın ceza sahası içine gönderdiği pasında Skubic'ten seken topa sert vuran Halil İbrahim'in şutu auta çıktı.

79. dakikada Skubic'in ceza sahası içine yolladığı topa sert vuran Halil İbrahim'in vuruşu direkten avuta çıktı.

84. dakikada Milosevici'in ceza sahasına gönderdiği topu Skubic Rangelov'a gönderdi. Rangelov topa gelişine sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

98. dakikada Konyaspor atağında Bajic, Milosevic'in şutunun ardından defanstan dönen topa vurmak isterken yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Skubic'in kullandığı penaltı ağlarla buluştu. 2-1

111. dakikada Konyaspor atağında Ömer Ali'nin pasında topla buluşan Bajic'un şutunda top avuta çıktı.

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Hasan Yemişken xx

Konyaspor: Kaya xx, Skubic xx, Ali Turan xx (Rangelov dk. 80 xxx), Vukovic xxx, Mehmet xx, Ali Çamdalı xx, Volkan xx, Ömer Ali xx, Halil xx, Hora x (Bajic dk. 62 x), Fofana x (Milosevic dk. 67 x)

Yedekler: Abdulaziz, Mbamba, Hadziahmetoviç, Can Demir

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Ümraniyespor: Metin xx, Salifu xx, Mustafa xx, Abdullah xx (Erol dk. 79 x), Bahadır Taşdelen xx (Timur dk. 65 x), Serdar xxx, İbrahim xx (Beleck dk. 73 x), Osumanu Otoo xx, Mücahit xx, Ömer xx, Tarık xx

Yedekler: Süleyman Enes, Bahadır, Mehmet, Samet

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Rangelov (dk. 84), Vukovic (dk. 99 pen.) (Atiker Konyaspor), Serdar (dk. 48) (Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: Serdar (dk. 68) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Ömer Ali, Kaya, Volkan (Atiker Konyaspor), Tarık, Mustafa, Abdulllah, Ömer (Ümraniyespor)

(Mustafa Beşer / İHA)

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