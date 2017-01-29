29.01.2017 13:58:56

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 19 .haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 19 .haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 30 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı oyuncular daha sonra zorlu maçın taktik çalışmasını gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı.İki takım arasındaki 32. randevuKonyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş ile 32. randevusuna çıkacak. İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 31 maçta Konyaspor 4 galibiyet, 17 yenilgi alırken, 10 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.Düdük Özgür Yankaya'daPazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadelede Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.