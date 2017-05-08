09.05.2017 12:59:45

Konyalı sanayiciler Hannover Messe Fuarı'nı ziyaret etti

Konya Sanayi Odası (KSO), dünyanın en büyük sanayi fuarı olan Almanya'daki Hannover Messe Fuarı'na KOSGEB destekli iş gezisi düzenledi.

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Konya Sanayi Odası (KSO), dünyanın en büyük sanayi fuarı olan Almanya'daki Hannover Messe Fuarı'na KOSGEB destekli iş gezisi düzenledi.Konya'nın dış ticaretine katkıda bulunmak amacıyla her yıl pek çok yurt içi ve yurtdışı fuara iş gezileri düzenlediklerini belirten Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, bu yıl 225 bin kişinin ziyaret ettiği Hannover Messe Fuarı'nı değerlendirdi. KSO'nun organizasyonuyla fuara katılan sanayicilerin fuar ziyaretinin yanı sıra, ikili iş görüşmeleri de yaptıklarını belirten Kütükcü, "Sanayicilerimiz bu fuarda kendi sektörlerinde dünyadaki en yeni gelişmeleri, en yeni trendleri görme imkanı buldular. Ayrıca burada ikili iş görüşmeleri yaparak, yeni iş bağlantıları için görüşme imkanı da yakaladılar. Dünyadaki en önemli aktörlerin yer aldığı bu tür fuarlarda yapılan iş görüşmelerinin yeni işbirlikleri getireceğine ve şehrimizin ihracatına önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum" dedi.Kütükcü, oda olarak yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.Alanında dünyanın en büyük fuarı olarak adlandırılan Hannover Messe fuarında, endüstriyel malzemeler, ışıklandırma teknolojisi, elektrik mühendisliği için ekipmanlar, elektronik ekipmanlar, elektrik otomasyon teknolojisi, güç kaynakları ve kontrol mekanizmaları ile alet ekipman üretimi, kompresör teknolojisi, enerji ve çevresel teknoloji, robot ve endüstriyel otomasyonu gibi ürünler sergilendi. 16 kişiden oluşan sanayici heyeti, fuar ziyaretinin yanı sıra, ikili iş görüşmeleri de yaptı.