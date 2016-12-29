29.12.2016 10:37:08

Konyaaltı'na Kongre ve Fuar Merkezi

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'ne inşa edecekleri Kongre ve Fuar Merkezi'nin 2017 yılında hizmete açılacağını söyledi.

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Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'ne inşa edecekleri Kongre ve Fuar Merkezi'nin 2017 yılında hizmete açılacağını söyledi.Konyaaltı Belediyesi, nihai projesi tamamlanan Kongre ve Fuar Merkezi'nin ihale hazırlıklarına başladı. Pınarbaşı Mahallesi'nde 4 bin 36 ada 1 parselde bulunan 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan kongre ve fuar merkezinde, 3 bin metrekare kongre salonu yer alacak. Ayrıca biri 600 kişilik, 4 ayrı çok amaçlı salonun da yer aldığı kongre ve fuar merkezinde; çalışma ofisleri, kafeterya ve mescit de bulunuyor. Ayrıca projede 110'u kapalı olmak üzere toplam 210 araç kapasiteli otoparkta yer alıyor.İhale süreci başladıKonyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi Projesi'ni 2017'nin ocak ayında ihaleye çıkaracaklarını söyledi. Başkan Böcek, Konyaaltı'nın değerine değer katacak olan bu projenin temelini yine kısa bir süre içinde atacaklarını bildirdi. Antalya'ya çok önemli bir kongre ve fuar merkezi kazandıracaklarını ifade eden Başkan Böcek, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Arena Stadı, Antalya Kültür Merkezi ve Cam Piramit'e yakın olması sebebiyle de Pınarbaşı Mahallesi'ni bu proje için uygun bulduklarını kaydetti.2017'de hizmete açılacakBaşkan Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'nde Belediyeye ait 10 bin metrekare alana inşa edilecek proje içersinde 3 bin kişilik ve 600 kişilik çok amaçlı salonlar, kafeler, mescit ve 110'u kapalı toplam 210 araç kapasiteli otoparkın da yer aldığını belirtti. Fuarların, kongrelerin ve toplantıların yapılabileceği Konyaaltı Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi'yle Antalya'nın vizyonunu güçlendireceklerini dile getiren Muhittin Böcek, belediyenin öz kaynaklarıyla inşa edilecek olan projeyi, 2017'nin sonunda tamamlayıp hizmete açmayı planladıklarını söyledi.