20.02.2017 14:06:56

Konyaaltı'na 3 bin 500 kişilik Kongre ve Fuar Merkezi

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'ne inşa edecekleri Kongre ve Fuar Merkezi'nin bu yıl içinde hizmete açılacağını söyledi.

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Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'ne inşa edecekleri Kongre ve Fuar Merkezi'nin bu yıl içinde hizmete açılacağını söyledi.Konyaaltı Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi'nin ihale süreci tamamlandı. Pınarbaşı Mahallesi'nde 4 bin 36 ada 1 parselde bulunan 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Kongre ve Fuar Merkezi, 21 milyon 600 bin liraya ihale edildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 bin 500 kişilik kongre salonu, biri 600 kişilik 4 ayrı çok amaçlı salonun da yer aldığı kongre ve fuar merkezinde çalışmaları yerinde inceledi.Konyaaltı Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi'nin ihale sürecini tamamladıklarını dile getiren Başkan Böcek, Konyaaltı'nın değerine değer katacak olan bu projenin kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılacağını söyledi. Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Arena Stadı, Antalya Kültür Merkezi ve Cam Piramit'e yakın olması sebebiyle de Pınarbaşı Mahallesi'ni bu proje için uygun bulduklarını kaydetti.2017'de hizmete açılacakBaşkan Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 10 bin metrekare arazi üzerine inşa edilecek proje içersinde 3 bin 500 kişilik kongre salonunun bulunacağını bildirdi. Muhittin Böcek, bununla birlikte biri 600 kişilik 4 ayrı çok amaçlı salon, kafe, mescit ve 110'u kapalı toplam 210 araç kapasiteli otoparkın da yer aldığını belirtti.Fuarların, kongrelerin ve toplantıların yapılabileceği, çeşitli sosyal donatı alanlarına sahip olan Konyaaltı Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi'yle Antalya'ya yeni cazibe merkezi kazandıracaklarını dile getiren Muhittin Böcek, belediyenin öz kaynaklarıyla inşa edilecek olan projeyi, bu yıl içinde tamamlayıp hizmete açacaklarını bildirdi.