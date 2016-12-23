23.12.2016 14:35:09

Konyaaltı Belediyesi karla kaplanan yolları açıyor

Konyaaltı Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

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Konyaaltı Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.Konyaaltı'nın Geyikbayırı, Yarbaşçandır, Çağlarca, Saklıkent ve Hisarçandır Mahallelerinde karla kaplanan yolların açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulması nedeniyle mahallelerdeki birçok yolda ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "23 yıl aradan sonra ilçemiz sınırlarında bulunan 5 mahallemiz kar heyecanını yaşadı. Vatandaşımız keyifli anlar yaşasa da maalesef ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bu nedenle ekiplerimiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için dünden bu yana özverili bir şekilde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Kepçe, greyder ve dozer gibi iş makineleri marifetiyle yürüttüğümüz çalışmaların bugün tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.Geyikbayırı Muhtarı Salih Teke de kar kalınlığının yerleşim merkezinde 35-40 santimetreyi bulduğunu belirterek, "Dünden bu yana belediyemiz bizi yalnız bırakmadı, şu an için mahallemizde ulaşımın sağlanmadığı hiçbir kapalı yolumuz kalmadı. Başkanımız ve ekibine halkım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.