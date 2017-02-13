SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Konya'nın 2017 yılı ihracat hedefi 1.5 milyar dolar
13.02.2017 12:09:15

Konya'nın 2017 yılı ihracat hedefi 1.5 milyar dolar

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 2017 yılında Konya'nın ihracat hedefinin 1.5 milyar dolar olduğunu, bu hedefe ulaşmak için daha çok ve nitelikli üretim ve hızlı ticaret yapmaları gerektiğini söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 2017 yılında Konya'nın ihracat hedefinin 1.5 milyar dolar olduğunu, bu hedefe ulaşmak için daha çok ve nitelikli üretim ve hızlı ticaret yapmaları gerektiğini söyledi.

KTO Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 2016 yılını değerlendirerek 2017 yılından beklentilerini aktaran Selçuk Öztürk, dünya ekonomisi ile birlikte ülke ekonomisinin geride bıraktığımız yılı vasat bir büyümeyle kapattığını belirtti. Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimini başaramayan odakların bu kez ekonomi ve finans alanında saldırıya geçtiğini, son zamanlarda Türkiye'nin küresel finans terörüyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Tüm olumsuzluklara rağmen ülke ekonomisi ile birlikte Konya ekonomisinin de saldırılara direnç gösterdiğini ifade eden Öztürk, dünya genelinde yaşanan dış ticaret daralması, petrol fiyatlarının düşmesi ve komşu ülkelerde meydana gelen siyasi krizlerin Konya'nın ihracat oranında bir önceki yıla göre yüzde 2.9 azalmaya neden olduğunu kaydetti.

"İhracatçı firma sayısında artış"

2017 yılında Konya'nın ihracat hedefinin 1.5 milyar dolar olduğunu açıklayan Öztürk, "2016 yılı ihracatımız 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı ihracat hedefimiz ise 1.5 milyar dolar. En fazla ihracat yapan 15. il konumundayız. Konya'da ihracatçı firma sayısı 2016 yılında 2015 yılına oranla yüzde 5,6 artış ile bin 473'e ulaşmıştır ve Türkiye genelinde ihracatçı firma sayısı bakımından 6. il durumundayız. Toplam ihracatçı sayımız neredeyse 43 ilin ihracatçı firma sayısına eş değerdir. İhracat miktarımızın en fazla artış sağladığı ülkeler ise sırayla Pakistan, Almanya ve Yunanistan olarak görülmektedir. Buna karşılık ihracat kaybımızın en fazla olduğu ülkeler ise Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'tır. İlimiz yaklaşık 91 farklı sektörde ihracat gerçekleştirmektedir. En çok ihracatımız olan sektörler ise makinalar, yedek parça ve süt ürünleridir. 2016 yılında 2015 yılına oranla ihracatımızın en fazla artış sağladığı sektörler yüzde 42,27 ile süt ürünleri, yüzde 36,97 ile silahlar ve parçaları ve yüzde 102,43 ile eczacılık ürünleridir. Buna karşılık ihracatımızın düştüğü sektörler ise yüzde 18,27 ile makinalar, yüzde 7,86 ile yedek parça ve yüzde 43,94 ile değirmencilik ürünleridir" ifadelerini kullandı.

"Pazarlamaya önem vermemiz gerekiyor"

Konya iş dünyası olarak ihracattaki düşüşü durdurmak ve yeniden bir ivme kazandırmak için daha çok ve nitelikli üretim ve hızlı ticaret yapmaları gerektiğini dile getiren Selçuk Öztürk, "Şayet bu dengeyi sağlayamaz isek ihracat anlamında istenilen seviyeye öngörülen zamanda ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı imalata verdiğimiz önem kadar pazarlamaya, marka geliştirmeye ve inovasyona da önem vermemiz gerekmektedir. Her geçen yıl yeni pazarlar veya yeni müşterilerle pazar payımızı artırmak ve çeşitlendirmek zorundayız. Bugün Konya, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Hedeflere işadamlarıyla, bürokratlarıyla, işçisiyle, çiftçisiyle, öğrencisiyle, bütün kurum kuruluşlarıyla emin adımlarla ilerleyen bir şehirdir. Konya'nın ve ülkemizin kalkınmasında etkin rol oynamak ve hedeflerimize ulaşmak için ulusal ve yerel düzeyde tüm kurum ve kuruluşlarımız üzerine düşen görevleri yerine getirme bilinci ile yola devam etmektedir. 'Birlikte Konyayız' sloganıyla çıktığımız yolda ancak 'Birlikte Güçlüyüz' inancıyla ilerleyebiliriz ve bu inançla hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz" dedi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

KOSGEB faizsiz kredi başvuruları yeniden başladı
KOSGEB faizsiz kredi başvuruları yeniden başladı
KOSGEB sıfır faizli kredi başvurusu için süreci yeniden başlattı. İşletmelere destek mahiyetinde gerçekleştirilen KOSGEB sıfır faizli 50 bin TL kredi başvurusu, Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından duyuruldu.
13.02.2017 12:25:51
400 bin konutun elektriği çöpten çıkıyor
400 bin konutun elektriği çöpten çıkıyor
Katı atık düzenli depolama alanlarında faaliyet gösteren 28 tesisten 400 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.
13.02.2017 12:24:05
200 kilogramlık EYP imha edildi
200 kilogramlık EYP imha edildi
Nusaybin'de amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
13.02.2017 12:22:06
Sağlık çalışanlarına cep telefonu yasaklandı
Sağlık çalışanlarına cep telefonu yasaklandı
Ruanda Sağlık Bakanı Diane Gashumba, ülkedeki sağlık çalışanlarının görev başında oldukları süre boyunca cep telefonu kullanmalarına izin verilmeyeceğini söyledi.
13.02.2017 12:15:38
EPDK'dan elektrik tedarik şirketlerine uyarı
EPDK'dan elektrik tedarik şirketlerine uyarı
EPDK, elektrik tedarik şirketleri, serbest tüketicilerle imzaladıkları anlaşmaları tek taraflı feshetmemeleri konusunda uyarıldı.
13.02.2017 12:11:12
İstanbul'da 2 katlı restoran küle döndü
İstanbul'da 2 katlı restoran küle döndü
İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi'ndeki mesire alanında bulunan iş yeri yandı.
13.02.2017 12:11:10
Peru, ABD'den eski devlet başkanının iadesini istiyor
Peru, ABD'den eski devlet başkanının iadesini istiyor
Peru, ABD'den eski devlet başkanı Alejandro Toledo'nun iadesini istedi.
13.02.2017 12:06:23
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
Erdoğan'dan 'yanlış koordinat' açıklaması
Erdoğan'dan 'yanlış koordinat' açıklaması
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Bahçeli: Ahmaklar sistemin önünü açtı
Bahçeli: Ahmaklar sistemin önünü açtı
'PKK'nın tüm üs bölgelerine girildi'
'PKK'nın tüm üs bölgelerine girildi'
Erdoğan: El Bab'dan sonra durmak yok
Erdoğan: El Bab'dan sonra durmak yok
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
CIA'den Suudi veliahta madalya
CIA'den Suudi veliahta madalya
İsrail ezanı yasakladı
İsrail ezanı yasakladı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Dava Adamına Tavsiyeler
Dava Adamına Tavsiyeler
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
Erzurum'da 7 saatlik Kürtçe yasağı
Erzurum'da 7 saatlik Kürtçe yasağı
Erdoğan: El Bab'dan sonra durmak yok
Erdoğan: El Bab'dan sonra durmak yok
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları