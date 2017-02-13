13.02.2017 12:09:15

Konya'nın 2017 yılı ihracat hedefi 1.5 milyar dolar

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 2017 yılında Konya'nın ihracat hedefinin 1.5 milyar dolar olduğunu, bu hedefe ulaşmak için daha çok ve nitelikli üretim ve hızlı ticaret yapmaları gerektiğini söyledi.

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Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 2017 yılında Konya'nın ihracat hedefinin 1.5 milyar dolar olduğunu, bu hedefe ulaşmak için daha çok ve nitelikli üretim ve hızlı ticaret yapmaları gerektiğini söyledi.KTO Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 2016 yılını değerlendirerek 2017 yılından beklentilerini aktaran Selçuk Öztürk, dünya ekonomisi ile birlikte ülke ekonomisinin geride bıraktığımız yılı vasat bir büyümeyle kapattığını belirtti. Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimini başaramayan odakların bu kez ekonomi ve finans alanında saldırıya geçtiğini, son zamanlarda Türkiye'nin küresel finans terörüyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Tüm olumsuzluklara rağmen ülke ekonomisi ile birlikte Konya ekonomisinin de saldırılara direnç gösterdiğini ifade eden Öztürk, dünya genelinde yaşanan dış ticaret daralması, petrol fiyatlarının düşmesi ve komşu ülkelerde meydana gelen siyasi krizlerin Konya'nın ihracat oranında bir önceki yıla göre yüzde 2.9 azalmaya neden olduğunu kaydetti."İhracatçı firma sayısında artış"2017 yılında Konya'nın ihracat hedefinin 1.5 milyar dolar olduğunu açıklayan Öztürk, "2016 yılı ihracatımız 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı ihracat hedefimiz ise 1.5 milyar dolar. En fazla ihracat yapan 15. il konumundayız. Konya'da ihracatçı firma sayısı 2016 yılında 2015 yılına oranla yüzde 5,6 artış ile bin 473'e ulaşmıştır ve Türkiye genelinde ihracatçı firma sayısı bakımından 6. il durumundayız. Toplam ihracatçı sayımız neredeyse 43 ilin ihracatçı firma sayısına eş değerdir. İhracat miktarımızın en fazla artış sağladığı ülkeler ise sırayla Pakistan, Almanya ve Yunanistan olarak görülmektedir. Buna karşılık ihracat kaybımızın en fazla olduğu ülkeler ise Cezayir, Suudi Arabistan ve Irak'tır. İlimiz yaklaşık 91 farklı sektörde ihracat gerçekleştirmektedir. En çok ihracatımız olan sektörler ise makinalar, yedek parça ve süt ürünleridir. 2016 yılında 2015 yılına oranla ihracatımızın en fazla artış sağladığı sektörler yüzde 42,27 ile süt ürünleri, yüzde 36,97 ile silahlar ve parçaları ve yüzde 102,43 ile eczacılık ürünleridir. Buna karşılık ihracatımızın düştüğü sektörler ise yüzde 18,27 ile makinalar, yüzde 7,86 ile yedek parça ve yüzde 43,94 ile değirmencilik ürünleridir" ifadelerini kullandı."Pazarlamaya önem vermemiz gerekiyor"Konya iş dünyası olarak ihracattaki düşüşü durdurmak ve yeniden bir ivme kazandırmak için daha çok ve nitelikli üretim ve hızlı ticaret yapmaları gerektiğini dile getiren Selçuk Öztürk, "Şayet bu dengeyi sağlayamaz isek ihracat anlamında istenilen seviyeye öngörülen zamanda ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı imalata verdiğimiz önem kadar pazarlamaya, marka geliştirmeye ve inovasyona da önem vermemiz gerekmektedir. Her geçen yıl yeni pazarlar veya yeni müşterilerle pazar payımızı artırmak ve çeşitlendirmek zorundayız. Bugün Konya, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Hedeflere işadamlarıyla, bürokratlarıyla, işçisiyle, çiftçisiyle, öğrencisiyle, bütün kurum kuruluşlarıyla emin adımlarla ilerleyen bir şehirdir. Konya'nın ve ülkemizin kalkınmasında etkin rol oynamak ve hedeflerimize ulaşmak için ulusal ve yerel düzeyde tüm kurum ve kuruluşlarımız üzerine düşen görevleri yerine getirme bilinci ile yola devam etmektedir. 'Birlikte Konyayız' sloganıyla çıktığımız yolda ancak 'Birlikte Güçlüyüz' inancıyla ilerleyebiliriz ve bu inançla hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz" dedi.