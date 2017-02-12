12.02.2017 12:42:43

Konya Hospitalde protokol imza töreni

Konya Hospital ve Obruk Köyleri Dayanışma Derneği arasında protokol imzalandı.

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Konya Hospital ve Obruk Köyleri Dayanışma Derneği arasında protokol imzalandı.Konya Hospitalde gerçekleşen protokolde konuşan Dernek Başkanı Mustafa Sırrı Demirel, dernek olarak 2 yıl önce hastane ile bir sözleşme yaptıklarını belirterek, "35 bin kişiden oluşan bir derneğin yönetim kuruluyuz. Hemşerilerimiz ve dernek yönetimi hastanenin bütün olanaklarından yararlandı. Başhekim olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. İnşallah 1 yıllık daha sözleşme imzalayacağız. Yapacağımız bu anlaşma herkese hayırlı olsun" dedi.Hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca ise, "Verdiğimiz hizmetlere devam etmek amacıyla 1 yıl daha sözleşme imzalamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Hastane başhekimi olarak yönetimimiz adına, dernek başkanına ve üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik yıllarca devam eder. İki taraf içinde hayırlı olsun" diye konuştu.