SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Konya Ekonomi Ödülleri sahiplerini buldu
09.02.2017 21:35:35

Konya Ekonomi Ödülleri sahiplerini buldu

Konya Ekonomi Ödülleri törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılından umutlu olduğunu söyledi.

Konya Ekonomi Ödülleri törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılından umutlu olduğunu söyledi.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK İl Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Ticaret Odası (KTO) ve Konya Ticaret Borsası (KTB) ortaklığı ile düzenlenen Konya Ekonomi Ödülleri 2016 sahiplerini buldu. Ödül töreninde ilk sözü alan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya bugün 178 ülkeye ihracat yapan bir şehirdir. İhracatımızı 14 yılda yüzde bin 500 oranında arttırdık. Bu dönemde ihracatta Türkiye ortalaması 5 kat artarken, Konya 15 kat artarak dünya çapında bir başarı öyküsü yazmıştır" dedi.

Konya'nın ekonomideki yerine dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Bugün buğday ambarı Konya modern tarım yapıyor, tohumculuğun merkezi oldu. Sadece tarımda mı? Öte taraftan Türkiye'nin en büyük ticaret şehirlerinden biri olmuş. Hem tarım, hem ticaret, bir tarafta da 1.3 milyar liralık ihracat yapan sanayi şehri haline getirdiniz Konya'yı. Yılda 2,5 milyon turist ağırlayan Konya bir turizm kenti haline geldi. Yine Konya sizlerin de vesilesiyle eğitim şehri haline geldi. Allah'a yatın kalkın şükredin. Her şey var. Konya'yı sadece Türkiye'ye örnek hale getirmediniz, şehirciliğiyle de dünyanın örnek şehirlerinden biri haline getirdiniz. Bugün dünya ekonomisinde önemli olan 500 şehir arasında Konya yer almakta. Konya bunu hak ediyor. Bunu sizler hak ediyorsunuz, bunu sizler başardınız" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili M. Uğur Kaleli de, odaların faaliyetlerini önemsediğini belirterek, Konya sanayisinin istediği tohumu üreteceğini söyledi.

Konya Valisi Yakup Canbolat ise ödül alanları tebrik etti.

"Konya Anadolu'nun öncüsüdür"

Konya'nın Anadolu'nun öncü şehri olduğunu söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Dünya ticareti 2016 yılında küçüldü. Buna rağmen bizim küçülme oranımız yüzde 1.9'larda, bu genel anlamda bir başarıdır. Dolayısıyla bu başarıda sizlerin katkıları çok büyük. Sizlere verdiğimiz istihdam desteğindeki amacımız ne? Esas amacımız üretimi arttırmak, kapasiteyi arttırmak. Sadece üretimi arttırmak yetmez, ürettiğini satmak da önemli. Satamadığın mal senin değildir. Onun için biz o kadar teşvik ve tedbir aldık ki, ben inanıyorum karşılıklı diyalogda bize isteğinizi söyleseniz, biz onu zaten çoktan hayata geçirmişizdir ama insanlarımızın haberi yok. Onun için en kısa zamanda TOBB ile 12 ilimizi kapsayan neler yaptık, ne teşvikler verdik, kimin nereye müracaat etmesi gerekir bunları sizlerle birebir uzun uzun paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

2017'den beklentilerini ile getiren Bakan Tüfenkci, "15 Temmuz'da yaşadığımız darbe girişiminden sonra hangi ülke yaşarsa yaşasın inanın kolay kolay altından kalkamazdı. Cumhurbaşkanımızın desteği ve sizlerin gayreti ile biz bu badirenin de altından kalktık, kalkıyoruz. Biz şuna inanıyoruz, ekonomimiz sağlam temellerde. Şundan emin olun, sizin yanınızda olan bir hükümet var. Sizden gelen bir hükümetin bir bakanı olarak sizden gelen her temenniye biz açığız. 2017 yılının çok daha umutlu geçeceğine ben inanıyorum. 2016'da aldığımız tedbir ve teşvikler 2017 yılı içerisinde hayata geçecek, geçiyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ödülleri sahiplerine verildi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Yaralı taşıyan ambulansa saldırdılar
Yaralı taşıyan ambulansa saldırdılar
Bozova ilçesinde bir grup, içinde iki yaralının bulunduğu ambulansa saldırdı.
09.02.2017 22:02:14
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Rum kesimine çağrı
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Rum kesimine çağrı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 'Rum tarafının da artık daha gerçekçi, daha makul, daha fazla katkı yapan bir tutum izlemesi gerekir' dedi.
09.02.2017 21:49:58
Rusya: Suriye'de ateşkesin uygulandığı coğrafi alan giderek genişliyor
Rusya: Suriye'de ateşkesin uygulandığı coğrafi alan giderek genişliyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, 30 Aralık'ta Suriye'de başlayan ateşkese destek veren yerleşim birimlerinin sayısının giderek arttığını ifade etti.
09.02.2017 20:51:17
'En önemli sorun Azerbaycan topraklarındaki Ermeni askerler'
'En önemli sorun Azerbaycan topraklarındaki Ermeni askerler'
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Dağlık Karabağ hakkında RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.
09.02.2017 20:21:10
Direksiyon başında kalp krizinden öldü
Direksiyon başında kalp krizinden öldü
Uşak'ta otomobilinin direksiyon başında kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Mustafa Yaşar Erdoğan yaşamını yitirdi.
09.02.2017 20:09:11
Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi
Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Oğul Köyü kırsalında yapılan operasyonda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi
09.02.2017 20:02:10
Bolu Dağı’nda ulaşıma sis engeli
Bolu Dağı’nda ulaşıma sis engeli
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
09.02.2017 19:49:25
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'
'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık etme
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık etme
Netanyahu, İngiltere'de kapıda bekletildi
Netanyahu, İngiltere'de kapıda bekletildi
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Trump'tan Erdoğan'a: CIA Başkanı'nı gönderiyorum, detaylı konuşun
Trump'tan Erdoğan'a: CIA Başkanı'nı gönderiyorum, detaylı konuşun
Bozdağ'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama
Bozdağ'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
Yusuf İslam: Allah Erdoğan'ı ve ülkeyi korudu
SKSM, sanatseverleri piyano merdivenleriyle karşılıyor
SKSM, sanatseverleri piyano merdivenleriyle karşılıyor
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
CIA Direktörü Pompeo, Ankara'ya geldi
CIA Direktörü Pompeo, Ankara'ya geldi
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları