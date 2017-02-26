26.02.2017 14:17:17

Konya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü klibi

AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları üyeleri, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde ne söylemek istersiniz?' sorusunun yöneltildiği video klip hazırladı

Konya'da, AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları üyelerince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde ne söylemek istersiniz?" sorusunun yöneltildiği bir video klip çekti.

Gençlik kolları üyelerince Konya kent merkezinde 40 kişiye, "Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa doğum gününde ne söylemek isterdiniz" sorusu yöneltildi.

Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan öğrenci, esnaf, genç, yaşlı ve kadınların mesajları, video klibi izleyenleri duygulandırdı.

Klipte, esnaf Abdullah Dölek'in, "Sayın Cumhurbaşkanım, doğum gününüzü kutlar, Allah'tan size uzun ömürler dilerim. Siz bu memlekete Allah'ın bir lütfusunuz. Cenabı Allah sizden razı olsun. Oğlunuzla ordu, kızınızla komşu olun. İyiki varsınız." ifadeleri yer alıyor.

Uğur Özdendinler ise "Sayın Cumhurbaşkanım, doğum gününüz kutlu olsun. Allah bizim ömrümüzden size ömür versin." diyerek duygularını dile getirdi.

Karatay İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyip de buna imkan bulamayan kişilerin mesajlarını video klipte toplamayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlik kollarınca yürütülen, amatör ruhla yapılan profesyonel bir çalışmanın ortaya çıktığını aktaran Zeren, "Kendisinin sosyal medya ve basın yoluyla bu klibi izleyeceğini umuyoruz. Allah uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.