26.07.2017 19:56:09

Konya'daki IŞİD operasyonuna 9 tutuklama

Konya'da Terör Örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 Temmuz günü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda merkez Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi Dörtokka Caddesi üzerinde bulunan, örgütün hücre evi olarak kullandığı villaya özel harekat polisi tarafından operasyon düzenlenmiş ve 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Ekiplerce evde yapılan aramada canlı bomba yeleği, 12 kalıp halinde hazırlanmış 4 kilo TNT patlayıcı ve fünye, 5 Kalaşnikof tüfek ve şarjörlere doldurulmuş bin 500 mermi ile 1 tabanca ele geçirilmişti. DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ev sahibi ile 2 emlakçının ise polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.