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23.12.2016 12:35:52
Konya'daki DEAŞ operasyonu
Konya'daki DEAŞ operasyonu
Konya'daki DEAŞ operasyonu
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Galatasaray'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama
Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu hakkında sarı-kırmızılı takımın doktoru Yener İnce, bilgi verdi.
23.12.2016 12:45:09
Kentsel dönüşüme 'kamu arazisi' formülü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, 'Kentsel dönüşümde yapılması gerekenler, kamu arazilerinin bu işlere tahsis edilmesi, rezerv alan olarak kullanılması.' dedi.
23.12.2016 12:44:47
Oscar Çin’e transfer oldu
Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar’ın transferi konusunda Çin’in Shanghai SPIG takımıyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
23.12.2016 12:40:26
Hrant Dink davasının 30. duruşması görülüyor
Ramazan Akyürek, Coşgun Çakar, Ali Fuat Yılmazer ile ana dava dosyası sanıklarının da aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılandığı davanın 30. duruşması başladı.
23.12.2016 12:36:49
Yunanistan'da emekliler krizde
Yunanistan'da ekonomik kriz boyunca emekli maaşları yüzde 20-50 arasında azaldı.
23.12.2016 12:27:16
Ebola'ya karşı yeni aşı bulundu
Ebola için yeni geliştirilen aşının, Gine'deki denemelerde başarılı sonuç aldığı bildirildi.
23.12.2016 12:27:11
Halfeti Belediyesine kayyum atandı
Kaymakam Şeref Albayrak Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi başkanlığında göreve başladı.
23.12.2016 12:16:36
TİMETÜRK
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KYK'dan Halep'e destek
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