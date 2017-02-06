06.02.2017 12:05:46

Konya'da zincirleme trafik kazalarında 38 kişi yaralandı

Konya'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 38 kişi yaralandı.

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Konya'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 38 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde saat 08.00'de meydana gelen kazada cadde üzerinde sis ve buzlanma nedeniyle 5 işçi servisi, şehirlerarası yolcu otobüsü, belediye otobüsü, 8 minibüs, 3 kamyon, 1 tır ve yaklaşık 20 otomobil birbirine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 23 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddenin Ankara'ya gidiş istikameti ulaşıma kapanırken, olay yerine sevk edilen kurtarıcıların çalışmasının ardından cadde trafiğe açıldı.Aliya İzzet Begoviç Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında da 1'i ağır 15 kişi yaralandı. İki farklı yerdeki kazalarda yaralanan toplam 38 kişi Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.