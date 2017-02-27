28.02.2017 04:55:34

Konya'da yabancı uyruklular arasında kavga: 10 yaralı

Bıçak, tornavida ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan Suriye ve Afganistan uyruklu 10 kişi tedavi altına alındı

Konya'da yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi'nde bir evde Suriye ve Afganistan uyruklu kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen, bıçak, tornavida ve sopaların kullandığı olayda 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, tarafları güçlükle ayırdı.

Sağlık görevlilerince kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olaya karıştığı gerekçesiyle çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.