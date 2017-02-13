13.02.2017 15:16:01

Konya'da yaban hayvanlarına acil müdahale hizmeti

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle yaralı, bakıma muhtaç ve yem sıkıntısı çekerek yerleşim yerlerine sığınan yaban hayvanlarını koruma altına alıyor.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle yaralı, bakıma muhtaç ve yem sıkıntısı çekerek yerleşim yerlerine sığınan yaban hayvanlarını koruma altına alıyor.Konya merkez ve ilçelerde yaşayan yaban hayvanlarını Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile işbirliği içinde alarak Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavilerini ve bakımlarını yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvanları daha sonra doğal ortamlarına geri bırakıyor.Ocak ve şubat aylarında Kulu, Sarayönü, Çumra ve Cihanbeyli ilçelerinden saz kedisi, şahin, atmaca, puhu kuşu gibi hayvanları alarak tedavi eden Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2016 yılında 364 adet trafik kazasına karışmış veya acil bakıma muhtaç hayvana anında müdahale ederek tedavilerini yaptı, hayvanları koruma altına aldı.