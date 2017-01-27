27.01.2017 13:20:44

Konya'da ulaşıma tipi engeli

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

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Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya'yı Ankara, Aksaray ve Afyonkarahisar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinde bu yana devam eden tipi nedeniyle çevre yollarında önlem alan trafik polisleri sürücülerin geçişine izin vermiyor. Ankara yolunun 30. kilometresinden sonra bazı araç sürücülerinin mahsur kaldığı öğrenildi. Karayolu üzerinde tipi görüş mesafesini sıfıra indirirken, çok sayıda aracın yol dışına çıktığı ve kurtarma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.