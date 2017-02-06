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Konya'da Turizmde Mesleki Liderlik Çalıştayı gerçekleştirildi
06.02.2017 12:09:18

Konya'da Turizmde Mesleki Liderlik Çalıştayı gerçekleştirildi

Selçuk Üniversitesi öncülüğünde, 'Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Mesleki Liderlik: İnovatif İstihdam Modeli' projesi kapsamında, Turizmde Mesleki Liderlik Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, üniversite eğitimi almış gençlerin istihdamının artırılması, okuldan iş hayatına geçişini kolaylaştırma ve turizm sektöründe karşılaşılan nitelikli iş gücü eksikliğinin mesleki liderlik çerçevesinde azaltıcı faaliyetleri değerlendirildi.

Selçuk Üniversitesi öncülüğünde, "Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Mesleki Liderlik: İnovatif İstihdam Modeli" projesi kapsamında, Turizmde Mesleki Liderlik Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, üniversite eğitimi almış gençlerin istihdamının artırılması, okuldan iş hayatına geçişini kolaylaştırma ve turizm sektöründe karşılaşılan nitelikli iş gücü eksikliğinin mesleki liderlik çerçevesinde azaltıcı faaliyetleri değerlendirildi.

Selçuk Üniversitesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Otoritesi, Mevlana Kalkınma Ajansı, Meram Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve çeşitli ortak ve iştirakçilerinin katkılarıyla hazırlanan ve Konya'da gerçekleştirilen çalıştaya akademisyen ve öğrenciler katıldı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Akgemci, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, turizm sektörünün ülkelerin hem ekonomik, hem sosyal, hem de kültürel gelişmelerinde önemli bir kriter olarak değerlendirildiğini söyledi.

"Projemizin çıkış noktası: Ahilik kültürü"

Çalıştay Organizasyon Bilim Kurulu Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Karaman, meslekte başarılı olmanın ana kuralının davranışlar olduğunu, davranışları düzgün olmayan birinin işini ne kadar başarılı yaparsa yapsın sektörde değer bulmadığını belirtti. Bu anlamda, "Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Mesleki Liderlik: İnovatif İstihdam Modeli" projesinin çıkış noktasının Ahilik kültürü olduğunu aktaran Doç. Dr. Karaman, projenin Türkiye'de ilk, alanında ise tek proje olduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Karaman, projenin temelinde bilgi ve inovasyon teknolojileri, ahlaki değerler ve bunun inovatif olarak sektöre yansımasının ele alındığını kaydederek, "Projemizin genel hedeflerinden birincisi; üniversite düzeyinde eğitim almış gençlerin iş gücü piyasasındaki temel problemlerini azaltmak, iş gücü piyasasındaki arz ve talep dengesizliğini gidermektir. Böylece istihdamın artırılması sağlanarak okuldan iş hayatına geçişi kolaylaştırıp meslek bilincini geliştirmektir. Turizm piyasasında karşılaşılan nitelikli iş gücü eksikliğinin mesleki liderlik çerçevesinde azaltıcı faaliyetler ortaya koymaktır. Projemizin özel hedefleri ise turizm sektöründe okuldan iş hayatına geçişteki sorunları azaltmak, yetersiz olan ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri sunmak, üniversite-turizm sektörü arasındaki iş birliğini geliştirerek bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinde istihdam olanaklarının ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ayrıca inovatif bir istihdam modeli oluşturmaktır" diye konuştu.

Doç. Dr. Karaman, proje kapsamındaki hedef grubun öncelikli olarak üniversitelerin turizm bölümlerinden ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu işsiz 50 gençten oluştuğunu sözlerine ekledi. Çalıştay kapsamındaki oturumlar, "Girişimcilik ve Turizm Sektörü", "Turizm Mezunu Öğrencilerin Turizm Sektörüne Adaptasyonu ve İstihdamı", "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Turizmde Mesleki Liderliğe Etkisi" ve "Mesleki Liderlik Açısından Turizm Sektörü, Üniversitelerin Birlikte Çalışması ve Ortak Projelerin Geliştirilmesi" başlıklarında gerçekleştirildi.

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