27.02.2017 21:46:55

Konya'da taşlı bıçaklı park kavgası: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı

Konya'da iki grup arasında park meselesi yüzünden çıkan bıçaklı taşlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, başına taş isabet eden 1 polis ile bıçaklanan 3 kişi yaralandı.

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Konya'da iki grup arasında park meselesi yüzünden çıkan bıçaklı taşlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, başına taş isabet eden 1 polis ile bıçaklanan 3 kişi yaralandı.Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul önüne park edilen otomobil meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından araçlarıyla olay yerinden ayrılan iki grup sokak başında birbirlerinin önünü keserek tekrar tartışmaya başladı. Tartışma tarafların yakınlarının da müdahalesiyle bir anda büyüyerek taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hüseyin Gülağacı'nın da (32) aralarında bulunduğu 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olaya müdahale etmek isteyen polisler, atılan taşlar nedeniyle zor anlar yaşayınca olay yerine çevik kuvvet ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında 1 polis de başına isabet eden taşla yaralandı. Takviye ekiplerinin gelmesiyle taraflar dağıtılırken, yaralanan 1 polis ile 4 kişi ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Hüseyin Gülağacı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çıkan kavgada 2 polis aracı ve kavgaya karışanlardan bazılarının sığındığı bir marketin camı atılan taşlar nedeniyle zarar gördü. Polis ekipleri kavgaya karışan aralarında tedavileri yapılan yaralıların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.