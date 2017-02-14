14.02.2017 14:00:32

Konya'da şüpheli ölüm

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.Olay, Kulu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 43 yaşındaki M. Emin Dalgın, çay istediği eşinin mutfağa gitmesinden sonra fenalaşarak yere yığılıp aldı. Mutfaktan döndüğünde kocasını yerde hareketsiz bir şekilde bulan M.Emin Dalgın'ın eşi ambulansa haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde M.Emin Dalgın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine polise haber verildi. Polisin evde yaptığı incelemelerin ardından M.Emin Dalgın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcının ön incelemesinin ardından Dalgın'ın cenazesi ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.