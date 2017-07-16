16.07.2017 11:10:55

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahir Tılısbık (31) ile daha önceden aralarında husumet bulunan bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmada Mahir Tılısbık av tüfeği ile vurularak ağır yaralandı. Şüpheli veya şüpheliler plakası öğrenilemeyen araç ile kaçarken, çevredeki bir apartmanın balkonundan olaya şahit olan vatandaş hemen olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirerek, Tılısbık'ın yanına gitti.

Ağır yaralanan Mahir Tılısbık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahir Tılısbık hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sırasında yerde bulunan pala dikkat çekti. Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.